Capodanno, saranno 10 milioni gli italiani in viaggio | E il cenone diventa più caro

La montagna è la meta preferita. Confermata la vivacità della domanda come successo a Natale. Per il cenone di fine anno cui saranno destinati 98 euro in media a famiglia

Saranno 10,6 milioni gli italiani in viaggio per il Capodanno , un milione in più rispetto allo scorso anno.

Un milione di italiani in più Saranno, dunque, oltre un milione in più rispetto allo scorso anno gli italiani in viaggio a Capodanno, pronti a spendere intorno a 340 euro a testa. Sulle spese per festeggiare l'anno nuovo pesano gli aumenti legati al cenone che quest'anno, secondo stime di Coldiretti, verrà a costare poco meno di 100 euro a famiglia.

"Successo del turismo italiano" L'andamento turistico viene salutato con soddisfazione dal ministro Daniela Santanchè. "Le festività da Natale a Capodanno hanno segnato un bel successo del turismo italiano. Adesso la sfida è quella di far essere protagonista il turismo 12 mesi l'anno per poter dare stabilità a un comparto vitale e centrale per la Nazione", ha sottolineato.

Montagna meta preferita Confcommercio sottolinea come a Capodanno le scelte dei vacanzieri si orienteranno come sempre verso le mete di montagna, scelte da 4 italiani su 10, cui seguono grandi città, città d'arte e borghi per un complessivo 27%, mentre le località della costa, valgono il 16%. Il fine anno verrà trascorso in prevalenza in strutture turistico-ricettive (6 casi su 10). La metà degli intervistati ha programmato un soggiorno al massimo di 2 notti a destinazione mentre, della restante metà, un terzo fa parte della schiera dei più fortunati che protrarranno la vacanza per 6 giorni o più, unendo quindi in un unico viaggio almeno due delle ricorrenze in calendario, se non addirittura tutte e tre. La vivacità della domanda, già registrata per le partenze di Natale, dunque, si conferma.

Caro, carissimo, cenone Aumenta però il conto del tradizionale cenone di fine anno cui saranno destinati 98 euro in media a famiglia, in leggero aumento rispetto allo scorso anno (+2%). A certificare questa tendenza è un'indagine Coldiretti/Ixè da cui emerge che quasi nove italiani su dieci (87%) trascorreranno la serata nelle case, proprie o di parenti e amici, mentre gli altri si divideranno soprattutto tra ristoranti e pizzerie dove sono previsti 4,6 milioni di persone ai quali si aggiungono oltre 350mila presenze in agriturismo. Se una maggioranza del 34% conterrà la spesa entro i 50 euro a famiglia - spiega Coldiretti - un altro 23% viaggerà tra i 50 e i 100 euro e un 20% arriverà fino a 150. Non manca chi si spingerà a 200 euro 7%, chi addirittura a 300 (8%) e un 2% che andrà oltre.