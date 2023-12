Natale, Coldiretti: niente regali per 7,5 milioni di italiani

Niente regali quest'anno per 7,5 milioni di italiani, che non hanno fatto doni per scelta o perché costretti a destinare il budget ad altre spese più urgenti.

E' quanto emerge dall'analisi Coldiretti/Ixè nel giorno di Natale, in cui tradizionalmente si scartano i pacchetti sotto l'albero per i quali sono stati spesi in media 189 euro a testa, "grazie pure al "tesoretto" delle tredicesime". La punta dell'iceberg della situazione di disagio in cui si trovano ancora in molti sono i 3,1 milioni di italiani che nel 2023 sono stati addirittura costretti a chiedere aiuto per il cibo da mangiare.