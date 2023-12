Natale, 5 milioni di italiani andranno al ristorante: spesa media a persona di 74 euro

I menù proposti

La Fipe evidenzia che la spesa di 74 euro servirà per un menù "tutto compreso", proposto nell'83,2% dei ristoranti, con sei portate all'insegna della tradizione (pasta fresca fatta in casa, bollito, pandoro e panettone per concludere). Mentre per i più piccoli, il 37% degli esercizi si è organizzato con un menu personalizzato a un prezzo medio di 30 euro.