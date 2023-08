Romagna, paura in Riviera: centinaia di cavallette invadono una spiaggia

"A me non infastidiscono", ha raccontato una bagnina riminese, "ma diverse bagnanti hanno preferito andarsene dalla spiaggia". Una mamma con tre figli diretti alla loro macchina sul Lungomare hanno aggiunto: "Tante erano sul telo dell'ombrellone, volavano da una parte e dell'altra come impazzite. E' stato anche divertente".

Le battute sui social

L'arrivo delle cavallette, più consone in campagna che su una spiaggia, ha scatenato racconti e commenti sui social network, dove in molti hanno pubblicato le foto. "Un signore in acqua", ha scritto su Facebook una ragazza, "mi ha detto che erano cicale. La bagnina ha detto cavallette, venute giù al mare dalla campagna per il vento di Garbino. Pure in acqua le ho beccate".