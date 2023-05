di Paola Miglio

Quest'anno si potrebbe arrivare a 100mila ettari, secondo le stime più pessimistiche. "Ancora una volta le nostre campagne sono in ginocchio - denuncia all'Ansa la sindaca di Noragugume Rita Zaru - i terreni infestati quest'anno aumenteranno notevolmente e il mondo delle campagne, se nel 2022 era in ginocchio quest'anno è disperato. Se non abbattiamo le cavallette prima che volino arriveranno nei centri abitati ponendo un problema di ordine sanitario. Abbiamo solo 10 giorni di tempo e le macchine irroratrici di disinfestante fanno circa 40 interventi al giorno, ma ce ne vorrebbero almeno 80.