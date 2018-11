Cane muore poche ore dopo la padrona, il figlio della 70enne: "Erano inseparabili, si è lasciato andare per raggiungerla"

Si dice che chi trova un amico, trova un tesoro. Per Marianna Chessa - 70enne di Nuoro, ma da tanti anni residente a Città di Castello (Perugia) - è stato proprio così quando ha adottato Fofò, il suo pastore maremmano . Erano inseparabili, lui era sempre al fianco della sua padrona, la seguiva come un'ombra e l'ha fatto anche quando Marianna è venuta a mancare: Fofò è morto poche ore dopo . "Sicuro di non sentire più la sua voce anche lui si è lasciato andare nello stesso giorno e ora sono insieme", ha detto il figlio della donna.

Marianna era un'anziana piena di vita, alla soglia dei 70 anni si è lanciata persino con il paracadute per i 18 anni del nipote: le è valso il soprannome di "nonna volante". La sua morte ha colpito molti concittadini. Durante il funerale la chiesa era gremita di persone e il prete ha speso una parola anche per Fofò scomparso lo stesso giorno della sua fedele "amica": "E' probabile che quella mattina il cane si sia reso conto di quello che era successo alla sua padrona ed è morto per il dolore".



"La mamma – ha scritto in un messaggio a nome della famiglia il figlio Andrea – all’età di appena 70 anni ha intrapreso un altro incredibile viaggio verso l’infinito ed ancora più in alto del salto che ha fatto un anno fa con il paracadute assieme al nipote: con in mano il medaglione del figlio maggiore anche lui salito in cielo da ormai 23 anni. A fargli compagnia per il lungo viaggio c’è Fofò, il vecchio pastore maremmano. Sicuro di non sentire più la sua voce anche lui si è lasciato andare nello stesso giorno ed ora sono insieme. Buon viaggio Marianna, buon viaggio Fofò".