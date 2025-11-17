Lecce, cane abbandonato sul balcone cade e muore: multato il proprietario

Secondo quanto emerso dalle indagini, il cane era tenuto stabilmente su un balcone di piccole dimensioni, ritenuto insufficiente per garantirne il benessere. L'animale era esposto al caldo, al freddo e alla pioggia senza adeguato riparo e, in alcune circostanze, veniva trattenuto con una corda che limitava ulteriormente i movimenti. Il Tribunale ha sottolineato come il cane avesse manifestato nel tempo uno stato di sofferenza e isolamento, elementi ritenuti compatibili con una situazione di abbandono.