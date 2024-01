Animali, condanne fino a 7 anni di carcere per chi li abbandona in strada e causa un incidente

"Tolleranza zero contro chi abbandona il proprio animale (solo a luglio si sono verificati oltre 2mila casi, ndr), soprattutto se poi si verifica un incidente stradale con morti o feriti.

In questo caso il responsabile rischierebbe fino a sette anni di carcere, laddove l'abbandono avvenga in strada con la conseguenza di causare vittime o feriti". E' quanto prevede il nuovo Codice della strada in discussione in Parlamento. L'emendamento della Lega approvato, spiegano fonti del Carroccio, "prevede l'applicazione delle pene previste per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime per chi abbandonando l'amico a quattro zampe mette in pericolo anche gli altri utenti della strada".