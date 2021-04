Cancellata dai registri del Comune di Roma e senza residenza, il dramma di una donna "fantasma"

"Non esisto più per nessuno" racconta a "Striscia la Notizia" la donna rimasta senza alcun diritto perché inspiegabilmente cancellata dai registri del Comune di Roma. Come ricostruisce insieme a Riccarto Trombetta, la disavventura inizia al momento del rinnovo della carta d'identità, quando scopre che il suo appartamento non risulta registrato.

Nonostante le diverse email senza risposta, arriva la seconda beffa, l'inesistenza dell'intero civico, alla quale ancora oggi, dopo parecchi mesi, non sembra esserci una soluzione. I paradossi, però, non non sono ancora finiti, perché la donna racconta di non avere alcun diritto, come l'assistenza sanitaria o la malattia lavorativa, ma di pagare regolarmente tutte le tasse sull'appartamento, considerato inesistente.

L'inviato della trasmissione ha dunque accompagnato un'ultima donna al municipio, trovando quindi una soluzione definitiva per arginare il problema.