Canapa legale, “Stasera Italia” nei cannabis shop: “Non vendiamo droga”

Polemica sui cannabis shop, i negozi che vendono la cosiddetta cannabis legale o canapa sativa a basso contenuto di Thc. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha annunciato una stretta sui negozi nell'ambito della "lotta agli stupefacenti": “Ma qui non vendiamo nulla che possa essere classificato come droga”, spiegano i negozianti alle telecamere di “Stasera Italia”.



"Al massimo ci sono prodotti ad alto contenuto di Cbd”, racconta uno di questi. I prodotti venduti sono, per il momento, considerati legali perché rientrano nei limiti di legge: “Al massimo hanno un effetto rilassante”, aggiunge un altro proprietario.