Cannabis, M5s deposita ddl su uso terapeutico e ricreativo

Due disegni di legge sono stati depositati contemporaneamente dal senatore del Movimento 5 Stelle, Lello Ciampolillo, per permettere la coltivazione domestica di 4 piante di cannabis per uso terapeutico e ricreativo. "Il fiore di cannabis - afferma Ciampolillo -, al contrario di alcool e tabacco, non ha mai fatto del male a nessuno. L'obiettivo è quello di limitare l'acquisto di cannabis dal mercato nero e quindi da mafie e criminalità organizzata".