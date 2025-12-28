Campobasso, sospetta intossicazione alimentare: muore una 15enne

La ragazza era stata ricoverata all'ospedale Cardarelli a causa di un malore persistente
Una ragazza di 15 anni è morta la notte scorsa all'ospedale Cardarelli di Campobasso dove era stata ricoverata a causa di un malore persistente da alcune ore. Si sospetta un'intossicazione alimentare legata a del pesce consumato durante le feste, ma non sono escluse al momento altre ipotesi e sono in corso accertamenti sanitari per stabilire le cause della tragedia. La studentessa viveva a Pietracatella, in provincia di Campobasso, e frequentava il liceo Classico nel capoluogo molisano.
Le cause della morte - Le cause della morte restano da chiarire. Le prime valutazioni mediche parlano di una possibile gastroenterite legata a un’intossicazione alimentare, ipotesi che dovrà essere verificata dagli accertamenti medico-legali. Per questo è stata richiesta l’autopsia, ritenuta indispensabile per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi. Secondo ricostruzioni non confermate, la giovane avrebbe accusato malesseri già nei giorni precedenti, con almeno due accessi al pronto soccorso.