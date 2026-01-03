Campobasso, madre e figlia morte per sospetta intossicazione: esclusi funghi e veleno per topi come possibili cause

In queste ore la Squadra Mobile di Campobasso, guidata da Marco Graziano, ha effettuato una serie di nuovi interrogatori sentendo come testimoni sia persone del paese sia sanitari del Cardarelli e non solo. Restano in piedi varie ulteriori ipotesi, al momento legate principalmente ad altri alimenti tra i 19 sequestrati nell'abitazione delle vittime e in quella della madre di Gianni Di Vita. Quest'ultimo, padre e marito delle vittime, resta ricoverato allo Spallanzani di Roma e stando a quanto si apprende non sarà dimesso a breve, cosa che invece avverrà per la figlia maggiore.