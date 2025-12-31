Logo Tgcom24
Cronaca
NUOVI SCENARI

Campobasso, morte per intossicazione: inquirenti non escludono avvelenamento da parte di terzi

Ogni valutazione resta subordinata agli esiti delle autopsie e delle analisi tossicologiche e chimiche

31 Dic 2025 - 15:00
© Tgcom24

Tutte le ipotesi restano aperte nell'inchiesta sulla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, decedute a poche ore di distanza all'ospedale Cardarelli di Campobasso. Secondo quanto si apprende gli inquirenti non escludono alcun scenario, nemmeno quello di un avvelenamento riconducibile a terzi, in attesa degli esiti scientifici. L'indagine della Procura di Campobasso, affidata alla Squadra Mobile, procede a 360 gradi e si fonda su accertamenti ancora in corso.  

In queste ore l'attenzione degli inquirenti è concentrata sulla ricerca dell'eventuale agente scatenante, che potrebbe essere una tossina o un veleno, senza che al momento vi siano conferme su natura, origine o modalità di esposizione. Ogni valutazione resta subordinata agli esiti delle autopsie e delle analisi tossicologiche e chimiche.

I risultati preliminari potranno offrire indicazioni orientative, ma per le risposte decisive - in grado di chiarire se si sia trattato di una tossinfezione alimentare, di una contaminazione tossica o di altre ipotesi - saranno necessari tempi più lunghi legati ai prelievi e alle analisi di laboratorio. Solo l'esito congiunto degli esami medico-legali, tossicologici e delle analisi sugli alimenti potrà consentire di restringere il campo delle ipotesi e chiarire l'origine della duplice tragedia.  

