Campo Calabro (RC), attentato incendiario devasta nella notte una concessionaria d'auto

"Episodio che mai ci saremmo sognati di vivere ma andiamo avanti - prosegue Emanuele Ionà - Chi l'ha fatto non è sicuramente un ladro di galline: entrare di notte con una tanica di benzina mettendo a repentaglio anche la propria vita, come si vede dalle immagini, non è un gesto di uno sprovveduto". Il titolare lancia poi un appello a chi ha commesso il crimine: "Sconta la tua pena, poi sono disposto a reinserirti nel mondo della società civile assumendoti. Voglio farti capire che con l'onestà e il sano lavoro la vita è molto più bella".