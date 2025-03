Terremoto Campi Flegrei, a "Le Iene" i problemi di gestione dell'emergenza nel quartiere Bagnoli

"Le Iene", parlando con alcuni abitanti, sottolineano alcuni problemi nella gestione dell'emergenza. A Bagnoli fino al 2008 c'era una base Nato che da decenni è in disuso, ma che dovrebbe servire al quartiere come centro per le emergenze dei terremoti. I cittadini, spaventati per il terremoto, si sono recati lì e hanno trovato tutto chiuso. Il numero della protezione civile, inoltre, come provato dallo stesso inviato de "Le Iene", risponde alle chiamate solo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 e quindi ha potuto fornire consigli ai cittadini. Un altro problema riguarda l'accoglienza delle persone che sono state costrette a lasciare temporaneamente le loro case. Nella tendopoli allestita vicino alla ex base della Nato non c'erano brandine, ma solo sedie di plastica che hanno costretto molte persone a dormire in macchina. Centinaia di letti, in realtà, erano stati predisposti nella sede della municipalità, ma non erano stati adeguatamente pubblicizzati. Il programma di Italia 1, il giorno successivo, è andato così a chiedere spiegazioni al capo della protezione civile. "La protezione civile non fa soccorso tecnico urgente ordinario e neanche soccorso sanitario. La regione Campania è una delle poche a non avere un numero unico di emergenza", spiega il capo della protezione civile riguardo alla questione del numero del centralino chiuso. Infine, rispetto al discorso della tendopoli, precisa: "Non bisogna confondere l'area di attesa da quella di accoglienza. C'è stato, però, un problema di comunicazione e sposo pienamente la tua tesi".