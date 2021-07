Whirlpool, protesta a Santa Maria Capua Vetere: "Qui per incontrare Draghi"

Ansa

Oltre cento lavoratori della Whirlpool, dopo la decisione dell'azienda di avviare la procedura di licenziamento collettivo per lo stabilimento di Napoli, hanno protestato fuori dal carcere di Santa Maria Capua Vetere. "Siamo qui per incontrare Draghi", spiega il segretario regionale dei metalmeccanici della Uil, Antonello Accurso. "Il governo faccia rispettare l'avviso firmato con Cgil, Cisl, Uil e Confindustria per evitare i licenziamenti", aggiunge.