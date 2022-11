Voragine in strada a Villaricca (Na), i residenti: "Palazzina a rischio crollo, noi abbandonati"

Un'ampia voragine si è aperta nel suolo a Villaricca, in provincia di Napoli, nella mattinata di lunedì 31 ottobre: il solco che si è creato nel manto stradale ha in grave pericolo la stabilità di una palazzina in via Palermo 72. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e personale dell'azienda del gas per la messa in sicurezza: sei famiglie sono state evacuate. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Sconforto tra i residenti della zona che, a "Pomeriggio Cinque", hanno lanciato un appello: "Siamo stati svegliati da un boato alle 5 del mattino - ha spiegato una signora - mio marito ha problemi di salute a causa di un cancro e ora siamo senza casa". "Non possiamo entrare a prendere le nostre cose - dice un'altra residente - ora sono andata a casa di una mia parente e non sappiamo cosa succederà". Anche l'amministratore di uno dei condomini coinvolti è intervenuto sulla questione: "Siamo stati abbandonati, non sappiamo cosa fare e ci sono tante famiglie in difficoltà che non sanno quando potranno riavere un tetto sulla testa".