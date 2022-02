Violenze in carcere a Santa Maria Capua Vetere, poliziotto minaccia vittime: sospeso

Ansa

Un vice-ispettore della polizia penitenziaria imputato nel processo per le violenze commesse il 6 aprile 2020 ai danni di detenuti al carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) avrebbe avvicinato e minacciato, ricorrendo anche alla violenza, alcuni reclutati, vittime dei pestaggi, per indurli a rendere dichiarazioni a suo favore. E' l'accusa contestata dalla Procura, che ha chiesto e ottenuto dal gip la sospensione del poliziotto per la durata di sei mesi per il reato di intralcio alla giustizia.