Violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, chiesto processo per 108

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto il rinvio a giudizio per 108 tra agenti e funzionari dell'amministrazione penitenziaria per la vicenda delle violenze in carcere, avvenute il 6 aprile 2020, ai danni dei detenuti. Per 12 indagati è stata chiesta l'archiviazione, ma è probabile che gli venga comunque notificato un decreto penale di condanna a pena pecuniaria per non aver denunciato quello che stava accadendo nel penitenziario.