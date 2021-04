Ucciso per un parcheggio: arrestate quattro persone nel Napoletano

I carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno arrestato quattro persone ritenute responsabili dell'omicidio del 61enne Maurizio Cerrato, custode del Parco archeologico di Pompei assassinato lunedì sera a Torre Annunziata. Cerrato è stato ucciso in una aggressione scattata dopo una lite per motivi di parcheggio.

Cerrato era stato aggredito e ucciso davanti alla figlia. L'uomo era stato massacrato di botte con un compressore, ma fatale è stata una coltellata al torace. "Ci tengo a precisare che non è corretto dire che mio padre è morto in una lite, a mio padre è stato fatto un agguato in piena regola, solo per difendere me, che ero la luce dei suoi occhi", aveva scritto su Facebook la figlia, Maria Adriana, aggiungendo che "mio padre è stato pugnalato e con questa gente non aveva mai avuto a che fare".