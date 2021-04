Torre Annunziata (Napoli), ucciso a coltellate: forse lite su parcheggio | Prima colpito con un cric e poi pugnalato al petto

Un uomo di 61 anni, Maurizio Cerrato, incensurato, è stato aggredito e ucciso a colpi di cric e un coltellata al torace probabilmente dopo una lite per futili motivi legati ad un parcheggio. Il fatto è avvenuto lunedì sera in via IV Novembre, a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. I Carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Indagini in corso per chiarire la dinamica del fatto e rintracciare l'omicida.

Secondo alcuni media locali la vittima è stata prima colpita con un cric e poi pugnalata a morte. Maurizio Cerrato avrebbe difeso la figlia durante una lite relativa al parcheggio in un garage. Inutile la corsa all'ospedale San Leonardo di Catellammare. I carabinieri sono a caccia dell'assassino che si è dato alla fuga subito dopo l'aggressione. La figlia su Facebook ha dato anche una sua versione: "Ci tengo a precisare che non è corretto dire che mio padre è morto in una lite, a mio padre è stato fatto un agguato in piena regola, solo per difendere me, che ero la luce dei suoi occhi. Mio padre è stato pugnalato e con questa gente non aveva mai avuto a che fare".