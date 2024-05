Truffe ad anziani con la tecnica del "finto carabiniere": 3 arresti a Napoli

Cos'è la tecnica del "finto carabiniere"

Gli organizzatori fingendosi carabinieri, telefonavano alla vittima designata prospettandole l'arresto di un parente e richiedendo denaro e oro a titolo di cauzione. Dopodiché venivano fornite le modalità di consegna di quanto pattuito. A quel punto intervenivano i cosiddetti "esattori", persone cioè che, spacciandosi anche in questo caso per carabinieri o avvocati, si recavano nelle abitazioni delle vittime per farsi consegnare denaro o preziosi.