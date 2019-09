Tam Tam Basket contro la norma anti-stranieri: "Fateci giocare nell'Eccellenza in nome dell'integrazione"

Una nuova battaglia per i diritti dei minori stranieri nati in Italia parte, anzi riparte, dal parquet del palazzetto dello sport di Castel Volturno (Caserta). Agli under 15 della Tam Tam Basketball, infatti, giovani atleti nigeriani di seconda generazione e vincitori del campionato regionale campano, viene impedito da Federbasket l'iscrizione al Campionato di Eccellenza, dove vige ancora la regola dei "due stranieri in squadra". Un torneo, questo, che non ha recepito la legge ad hoc del 2017 sullo "ius sportivo", passata proprio come norma "Salva-Tam Tam Basket", che ha permesso finora a questi atleti di competere e vincere, nel nome dell'integrazione. "Aiutateci a vincere la partita contro la burocrazia per il diritto allo sport", è l'appello social del coach Massimo Antonelli.