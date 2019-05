Tre persone sono rimaste ferite a colpi di arma da fuoco in piazza Nazionale a Napoli . Tra loro c'è anche una bambina. Sulla vicenda indaga la polizia. Un pregiudicato di 32 anni è stato trasportato all'ospedale Loreto Mare e le sue condizioni sarebbero gravissime . L'uomo è stato raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco. A essere ferite anche una donna 50enne e la nipotina di 3 anni, colpita solo di striscio e trasportata all'ospedale pediatrico Santobono.

La sparatoria è avvenuta intorno alle 17:30 in piazza Nazionale e nella vicina via Polveriera. Ad aprire il fuoco, secondo alcuni testimoni, sarebbe stato un uomo a bordo di uno scooter.



La bambina ferita ha tre anni ed era in compagnia della nonna, di 50 anni, che sarebbe a sua volta stata colpita a un gluteo da un proiettile.