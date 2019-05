"Non c'entro niente" con la sparatoria in cui è rimasta ferita la piccola Noemi a Napoli. Così Armando Del Re, accusato di avere compiuto l'agguato in piazza Nazionale, si è difeso dinanzi al gip del Tribunale di Siena durante l'udienza di convalida del fermo. La decisione del giudice è prevista per lunedì. Assistito dall'avvocato Claudio Davino, Del Re ha ricostruito i suoi movimenti a ridosso del raid.