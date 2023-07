Sorrento, carico "sospetto": nascondono 300 euro di scatolette di tonno in un passeggino

Passeggino come nascondiglio - Una volta raggiunto lo scaffale le due donne hanno preso decine di scatolette di tonno e, per cercare di evitare di essere scoperte, hanno utilizzato il passeggino come nascondiglio. Ma al personale non è sfuggito il loro tentativo di furto e fuga: i carabinieri sono arrivati un attimo dopo che le due avevano varcato le barriere senza pagare. La 20enne è stata arrestata e si trova in camera di sicurezza mentre per la 17enne è scattata una denuncia in stato di libertà.