Un nuovo video mostra l'autore dell'attentato alla pizzeria "Sorbillo" di Napoli. Nelle immagini, diffuse su Fb dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, si vede un uomo che assieme a un complice arriva in via dei Tribunali a bordo di uno scooter. Dopo una rapida ricognizione, per essere certo che non ci siano testimoni, va a posizionare l'ordigno. Pochi istanti dopo l'esplosione.