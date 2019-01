Bomba in pizzeria, Sorbillo: "Riapriamo lunedì"

La storica pizzeria Sorbillo di via Tribunali a Napoli riaprirà i battenti lunedì 21 gennaio dopo la bomba esplosa davanti al locale nella notte tra martedì e mercoledì. Lo ha annunciato il titolare Gino Sorbillo nel corso di una manifestazione che si è svolta davanti alla pizzeria al cui interno sono in corso lavori. Molti cittadini si sono dati appuntamento davanti al locale per esprimere vicinanza a Sorbillo e ai suoi dipendenti.

I partecipanti alla manifestazione davanti alla pizzeria hanno esposto un cartello con scritto: "Napoli non abbassa la testa. #iostoconsorbillo".



"Chi ha messo la bomba cambi la testa" - Sorbillo si è quindi rivolto a chi nei giorni scorsi ha piazzato la bomba: "Dico a chi ha fatto questo gesto vile di cambiare la propria testa, di non fermarsi ai pregiudizi e di pensare che non ce la si può fare. Io in questi anni ho creduto in tanti ragazzi della zona e di Forcella e di loro guardo più alla buona volontà che alla professionalità. I malviventi sono di questa zona e ciò mi rende ancora più sconcertato perché non riesco a comprendere come si possa fare male al proprio territorio dove abitano le reciproche famiglie. Queste persone invece di aiutare la rinascita di Napoli, la vogliono distruggere ma per fortuna è la mentalità di una minoranza perché i buoni sono il 98 per cento della popolazione".