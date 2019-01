Napoli, bomba alla pizzeria di Sorbillo: in un video si vede un uomo piazzare l'ordigno

La sequenza dell'attentato - E' questa la sequenza dell'attentato notturno avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì, in via dei Tribunali, davanti alla pizzeria più nota del centro storico di Napoli e famosa in tutto il mondo. "Pizzeria chiusa per bomba" aveva scritto il titolare Gino Sorbillo sui social denunciando l'accaduto. La stessa pizzeria era stata incendiata cinque anni fa.



L'esplosione dell'ordigno - Nel video, condiviso anche da Sorbillo su Facebook, si vede l'uomo che piazza la bomba in piena notte, senza nemmeno guardarsi attorno, come fosse certo del fatto che nessuno potesse trovarsi nei paraggi. Una volta acceso l'ordigno fugge verso un vicolo dove probabilmente lo attende un complice anche se non è escluso che possa essere scappato a piedi. Dopo soli quattro secondi l'ordigno espolde oscurando due delle tre telecamere: la sola che resta in funzione è quella all'interno del locale che mostra un lampo, la porta che si spalanca e la polvere che invade la pizzeria.