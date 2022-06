Somma Vesuviana (Napoli), scopre uomo in casa: anziana grave dopo lite

L'aggressore è già stato individuato e arrestato: è il 36enne Giovanni Aliperta, incastrato dalle immagini delle telecamere di sorveglianza. Per lui le accuse sono tentata rapina, lesioni gravissime e resistenza.

L'intrusione nella casa dell'anziana è avvenuta intorno alle 4 della notte tra venerdì e sabato: l'uomo era entrato nell'appartamento di Somma Vesuviana ma è stato scoperto dalla proprietaria. Ne è nata una breve colluttazione tra i due conclusasi con la fuga a piedi dell'uomo, che non è riuscito a rubare nulla. La donna ha però riportato diverse contusioni al capo, e per questo motivo è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all'ospedale di Nola.

Successivamente, però, le sue condizioni sono peggiorate e per questo è stata trasferita a Napoli, all'Ospedale del mare: ora è in pericolo di vita a causa di un ematoma subdurale cranico.

I carabinieri, nel frattempo, hanno identificato l'aggressore anche grazie all'analisi dei sistemi di videosorveglianza. L'uomo è stato individuato in una strada non lontano dal luogo del reato e bloccato, nonostante i tentativi di fuga: quando è stato avvicinato, il 36enne ha ferito a morsi e pugni i carabinieri e danneggiato l'auto di servizio. Arrestato, è stato trasferito nella casa circondariale di Napoli Poggioreale in attesa dell'udienza di convalida.