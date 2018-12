Sola in casa a Natale a 90 anni, chiama i carabinieri: "Mi fate compagnia?"

"Potete farmi compagnia?". E' stata questa la richiesta arrivata al centralino dei carabinieri di Marano di Napoli nella sera della Vigilia. Non è la solita chiamata di soccorso: dall'altro capo del telefono c'è una nonnina di 90 anni, invalida, sola a casa in un giorno di festa, con i figli lontani. "Per favore, mi fare compagnia?", ripete con una voce sottile all'operatore del 112. "Voglio solo parlare un po', sono sola", spiega. E' così che viene allertata una pattuglia che si reca direttamente a casa dell'anziana. Natale salvo, per lei, con le divise dell'Arma.