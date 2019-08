Salerno, salma di una donna ricoperta di formiche in un ospedale: la procura sequestra le cartelle cliniche

I familiari della 61enne una volta arrivati all'obitorio si sono resi conto che il corpo era ricoperto di formiche e hanno chiamato i carabinieri. Nelle prossime ore sarà effettuata l'autopsia che, come richiesto dai familiari assistiti dall'avvocato Gerardo Striano e Silvio Del Regno, servirà a far luce sulle cause del decesso.



Secondo la ricostruzione fornita dall'Azienda sanitaria di Salerno "il decesso è avvenuto alle ore 9:20, il trasporto della salma in obitorio tra le ore 9:30 e 9:45 dopodiché sono stati rinvenuti insetti che inequivocabilmente fuoriuscivano da un interstizio tra due battiscopa".



L'Asl, nell'esprimere cordoglio e vicinanza ai familiari della donna, ha, inoltre, evidenziato che "aveva già effettuato una serie di attività preventive volte alla sanificazione degli ambienti mediante plurimi interventi, l'ultimo dei quali effettuato in data 7 agosto ed ulteriori attività sono peraltro già programmate".