Salerno, operaio muore ustionato sul lavoro: era irregolare

I carabinieri di Montecorvino Pugliano e della compagnia di Battipaglia, intervenuti sul posto, hanno appurato che non c'era alcun tipo di rapporto di lavoro tra l'operaio e il proprietario dell'immobile. Oronzo non risulta iscritto presso nessuna camera di commercio, quindi lavorava in nero. Non era sposato e non aveva figli.

L'immobile è stato sequestrato e la salma è stata portata all'ospedale di Battipaglia per l'esame autoptico, che verrà effettuato nei prossimi giorni.