Incidenti lavoro nel Pavese, travolto da lastra di cemento: morto 53enne

ansa

Un operaio di 53 anni, Dante Berto, residente a Zinasco, nel Pavese, è morto per un incidente sul lavoro a Torre d'Isola, sempre in provincia di Pavia. Stando a quanto emerso, l'uomo è stato colpito da una lastra di cemento manovrata da una gru, probabilmente dopo che un tirante si è sganciato. La vittima, spiegano i carabinieri, lavorava per una ditta del Comune in un cantiere per la manutenzione e il rifacimento del manto stradale.