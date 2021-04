Salerno, centenaria aspetta ancora il vaccino: "L'ho chiesto il 15 febbraio"

"Non è giusto che non abbia ancora ricevuto il vaccino, sto ancora aspettando questa benedetta dose". Maria Pastore sta per compiere 102 anni e non ha ancora ricevuto comunicazioni dalla Asl di Salerno su quando dovrà fare il vaccino, nonostante abbia fatto la richiesta per ricevere la propria dose presso il proprio domicilio lo scorso 15 febbraio.

"Nessuno si è fatto vivo - spiega una delle figlie di Maria - abbiamo paura anche noi a uscire di casa perché temiamo che possa essere contagiata". Per questo motivo la famiglia della signora si è rivolta al Codacons che ha fatto una diffida ma: "Finora nessuna risposta", spiega Enrico Marchetti, rappresentate dell'ente per la Campania. Se non ci dovessero essere novità nel giro di pochi giorni entrerà in azione un avvocato per una denuncia.