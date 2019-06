Salerno, arrestato usuraio che percepiva il reddito di cittadinanza

Per il fisco risultava indigente, per questo percepiva il reddito di cittadinanza. In realtà era un usuraio, che è stato smascherato e arrestato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina (Salerno) con duecento euro in contanti appena ricevuti da una sua vittima. Si tratta di un pregiudicato 40enne, che aveva prestato a un ex imprenditore del Vallo di Diano mille euro, pretendendo dopo tre mesi la restituzione del triplo della somma.