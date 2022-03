Salerno, 30enne uccisa mentre lavorava dal parrucchiere: fermato l'ex

L'uomo è stato individuato da una pattuglia della polizia stradale di Eboli. Erra pare sia giunto a San Mango a piedi, percorrendo la zona interna di Fuorni dove aveva abbandonato il veicolo.

"Anna aveva paura"

Secondo una fonte vicina alla 30enne, questa mattina la donna non voleva andare a lavorare. "Anna aveva paura, era pensierosa e aveva detto che voleva andare via da Salerno". Con l'ex fidanzato, si erano lasciati, dopo una lunga relazione, da circa otto mesi. Lui, da quanto si apprende, continuava ad avvicinarsi al negozio dove lei svolgeva l'attività di parrucchiera. Non è chiaro se ci fossero stati già degli episodi di violenza che avrebbero potuto far presagire quanto accaduto oggi.