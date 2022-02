Giovane donna trovata morta in casa del vicino nel Napoletano: si cerca un uomo

Il corpo senza vita di una 23enne, Rosa Alfieri , è stato trovato all'interno dell'abitazione di un vicino, a Grumo Nevano , nel Napoletano. Si ipotizza che possa essere stata strangolata. Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno cercando un uomo. Non trova conferma, finora, la voce di una violenza sessuale che avrebbe subito la donna. Sul corpo della vittima non vi erano ferite d'arma da fuoco o lesioni provocate da fendenti.

La tragedia è avvenuta in un edificio di via Risorgimento, nel centro antico del paese. Dinanzi al palazzetto si è formato un capannello di persone, amici e conoscenti della giovane vittima, che si chiedono sgomenti le ragioni di una morte inspiegabile. Domande che in tanti si pongono anche sui social interrogandosi sull'ennesimo femminicidio.