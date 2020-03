Psicosi coronavirus nel Casertano, un comune viene "messo in quarantena" dai paesi vicini

Un piccolo comune "messo in quarantena" dai paesi vicini, evitato e isolato per un contagiato da coronavirus . Accade a Cesa , nel Casertano, luogo di residenza di un 32enne risultato positivo al tampone per il Covid-19. Le sue condizioni sono buone e il sindaco di Cesa, Enzo Guida, ha scritto un lungo post sulla pagina Facebook del comune per tranquillizzare i cittadini dei comuni confinanti, vista la psicosi che si è generata.

"I nostri concittadini, che lavorano in altri comuni o frequentano scuole in altri paesi, non sono tenuti ad esibire alcuna certificazione che attesti la loro 'negatività' al covid-19", sottolinea il primo cittadino, facendo riferimento a casi effettivamente segnalati da cittadini di Cesa.

"Si possono tranquillamente attraversare le strade del nostro paese - continua poi Guida rivolgendosi anche ai residenti dei paesi limitrofi - non vi sono forze armate che vigilano o controllano gli ingressi e le uscite dal nostro comune".

"Il nostro concittadino - sottolinea ancora - si trova in buone condizioni, a casa. Non ha più febbre ed è sotto cura. I familiari e gli altri soggetti sottoposti ad isolamento per aver avuto contatti con il soggetto risultato positivo, non hanno sintomi e per questa ragione non sono sottoposti a tampone. Le loro condizioni sono buone. Allo stato non vi sono altri concittadini che sono risultati positivi al coronavirus", rassicura.