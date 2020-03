Coronavirus, in Lombardia decine di post-it solidali sparsi per le città: "Tutto andrà bene"

"Tutto andrà bene" e un cuore disegnato. E' questo il contenuto di decine di post-it solidali apparsi in diverse zone della Lombardia. Sulle porte delle chiese, sulle vetrine, sulle fermate dei bus o ancora sui citofoni. Un messaggio rincuorante in questi giorni di emergenza coronavirus, con l'intento di strappare un sorriso e di confortare chi se lo trova davanti. A quanto pare, come riporta L'Eco di Brescia, a dare il via all'iniziativa è stata una poetessa bresciana, che preferisce rimanere anonima.

"L’ho trovato questa mattina, incastrato nel lucchetto del cancello. Un messaggio di speranza e di bellezza che condivido con tutta la mia strada, con tutta la mia bellissima Bergamo. Che non ha paura, che conosce la responsabilità, che lavora sodo. Grazie a chi mi ha lasciato questo messaggio: è come una ripartenza. Al profumo di meraviglia", ha scritto su Facebook una commerciante di Bergamo. E ancora "Qui vivono gli angeli", è invece il messaggio di ringraziamento postato da una donna di Bogliaco (Brescia), sul lago di Garda, insieme alla foto dei tanti bigliettini trovati.



"Questo è lo splendido messaggio che ogni attività ha trovato sulla propria vetrina stamattina, grazie di cuore per il sostegno trasmessoci e grazie per averci donato un sorriso ancor prima di alzare la serranda", ha fatto sapere sempre via social una farmacia di Castenedolo, nel Bresciano.



I bigliettini sono arrivati anche nel Milanese, precisamente a Rescaldina, come racconta su Facebook un abitante del posto: “Amico o amica, non so chi tu sia, non so da dove vieni né dove stai andando, non conosco la tua storia, ma io già ti amo".