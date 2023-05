Pozzuoli, rubano il modellino di una moto dalla tomba di un ragazzo | La famiglia: "Rimettetelo al suo posto"

L'oggetto, dal grande valore affettivo per i familiari, era stato attaccato alla lapide con il silicone. Il ladro lo ha quindi staccato e portato via. A denunciare il fatto, su Facebook e, precisamente, sul gruppo "Sei di Pozzuoli se…", la zia del ragazzo, che ha postato la foto della tomba con e senza il modellino e ha scritto: "Come l'hai strappata (visto che era attaccata con un silicone speciale), la puoi rimettere al suo posto. Lasciate riposare in pace i defunti e le loro famiglie".

Il post - "Volevo segnalare un episodio ai cittadini di Pozzuoli, accaduto al cimitero. Otto mesi fa, abbiamo subito un grave lutto in famiglia per la perdita di mio nipote di 20 anni. Lutto che stiamo ancora elaborando. Soprattutto i suoi genitori e fratelli che ogni giorno si recano sul suo loculo. Non è stato bello stamattina trovarlo manomesso per un modellino di moto che per lui e noi ha un grande valore affettivo", ha scritto la zia su Facebook.

"Non so a cosa ti sia servito - ha aggiunto la donna rivolgendosi al ladro -, ma so il valore che ha per noi. È stato aggiungere altro dolore a quello che stiamo già vivendo".