Rubano presepe dalla tomba di un bimbo, lo sfogo della mamma sui social: "Gesto vile"

Francesco Barbonaglia è scomparso nel 2007 a soli 7 anni in un terribile incidente stradale: stava rientrando da una gita scolastica con i suoi compagni quando il pullman su cui viaggiava si è ribaltato sulla A4. Da allora ogni Natale sua mamma allestisce un piccolo presepe sulla sua tomba nel cimitero di Stroppiana (Vercelli), con la statuina di un angelo. Quest' anno però la donna non ha fatto in tempo a mettere l'addobbo che qualcuno l'ha rubato, l'ha portato via dalla tomba del piccolo. A denunciare il furto è la stessa mamma di Francesco su Facebook: "Gesto vile".