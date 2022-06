Nel Napoletano rapina negozio del genero e gioca bottino alle slot

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri di Giugliano, in provincia di Napoli, dopo aver rapinato, pistola in pugno, il negozio di suo genero.

Dopodiché si è andato a giocare tutto il bottino alle videoslot . I militari, dopo essersi messi sulle sue tracce, lo hanno trovato all'interno di un centro scommesse: in auto, sotto al sedile, ancora la pistola caricata a salve utilizzata per la rapina. L'uomo, Claudia Elia, si trova ora in carcere, in attesa di giudizio.