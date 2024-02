Napoli, voragine in strada inghiotte due vetture

Secondo le prime notizie solo lievi ferite e un grosso spavento per i passeggeri della vettura in transito

La voragine si è aperta intorno alle cinque di stamattina. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, con polizia locale, i vigili del fuoco, 118 e protezione civile. Secondo le prime notizie solo lievi ferite e un grosso spavento per i passeggeri della vettura in transito, che sono riusciti a uscire autonomamente dall'auto. La zona è stata transennata. Evacuate una ventina di famiglie.

Tgcom24

Dopo aver evacuato le venti famiglie da un vicino edificio, al momento sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'area, in collaborazione con personale tecnico del comune di Napoli.

Dalle prime verifiche sembrerebbe collassata la fogna e risulta spezzata la condotta idrica di carico che e stata chiusa, nella zona di San Martino e da piazza Vanvitelli a salire e stata quindi interrotta la fornitura di acqua. Previsto lo sgombero dello stabile di via Morghen vicino alla voragine.

In via Kerbaker, sottoposta rispetto al luogo del crollo, si registra una copiosa fuoriuscita di acqua da alcuni terranei e alcuni appartamenti sono stati allagati. Anche in via Solimena, dove recentemente si era registrato il cedimento di una conduttura idrica, e presente una copiosa fuoriuscita di acqua.