Napoli, vietato stendere i panni sulla strada se "c'è gocciolamento"

"A tutela dell'igiene pubblica e del decoro è vietato stendere o appendere biancheria, panni, indumenti e simili al di fuori dei luoghi privati, nonché alle finestre, sui terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via quando ciò provochi gocciolamento sull'area pubblica".

Il nuovo Regolamento in materia di decoro e sicurezza, che deve ancora essere approvato in Consiglio comunale a Napoli e che potrebbe entrare in vigore da luglio, ha scatenato le polemiche via social. Tra le altre norme in vista dell'ondata di turismo questa ha diviso l'opinione pubblica.