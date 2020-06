Napoli, tour tra bar e negozi: ma non tutti indossano la mascherina

Baristi e commercianti tutti senza mascherina. Succede a Napoli dove Luca Abete, l'inviato di "Striscia la Notizia", insieme all'aiuto di una collaboratrice e di una telecamera nascosta mostra, in un breve tour tra bar ed esercizi commerciali, che ci sono molti lavoratori che non indossano la mascherina e non rispettano tutte le norme anti-contagio.

Le dichiarazioni di chi viene ripreso e inviatato a indossare il presidio medico, sono le più disparate. C'è chi dice che ha caldo, chi ritiene che le mascherine nuocciano alla salute e chi, invece addirittura, sostiene di non credere all'esistenza del coronavirus.