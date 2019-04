Napoli, stacca l'orecchio al rivale in amore: arrestato il figlio di Tina Rispoli, vedova del boss Marino

Avrebbe staccato a morsi l'orecchio del rivale in amore. Per questo motivo è stato fermato il 23enne Crescenzo Marino, il figlio di Tina Rispoli, la vedova del boss Gaetano Marino, ucciso nell'agosto del 2012 a Terracina, che si è recentemente risposata con il cantante neomelodico Tony Colombo. Il giovane avrebbe scoperto dei messaggi tra l'ex fidanzata e il suo nuovo compagno 25enne, che avrebbe quindi atteso in strada per un chiarimento.