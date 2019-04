Nozze trash, lite tra Tony Colombo e il consigliere regionale Borrelli

"Il Sindaco dovrebbe chiedere scusa a mia moglie, a una donna che ha violentato psicologicamente in questi giorni". Tony Colombo e Tina Rispoli tornano a "Live - Non è la d'Urso" per parlare del loro matrimonio, che ha scosso Napoli, arrivando fino in Parlamento.



Già settimana scorsa i due coniugi erano stati ospiti della trasmissione di Canale 5, dove avevano mostrato i documenti e le autorizzazioni necessarie. La pensa in maniera diversa il Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli: "Colombo sta raccontando una serie di cose non corrette e semi-false sulla vicenda del suo matrimonio con la vedova di camorra". Gli animi si scaldano e i due non usano mezzi termini: "Questo signore sta facendo fare alla città di Napoli una figuraccia - prosegue Borrelli, prima di prendersela con Tina Rispoli - Lei ha vissuto 25 anni con una persona e con delle famiglie di camorristi".



Alla fine ci pensa la padrona di casa Barbara d'Urso a riportare l'ordine: "Nelle mie trasmissioni io devo capire quello che dite perché sono io la responsabile. Questa discussione non mi piace più, cambiamo argomento".