Nozze trash a Napoli, agenti penitenziaria tra musicisti: sospesi

I cinque ispettori, trombettisti della banda musicale della polizia penitenziaria sarebbero stati chiamati da un'agenzia con sede nel Napoletano, che organizza eventi. Non è chiaro se abbiano partecipato in qualità di invitati. Sulle nozze tra il cantante neomelodico e vedova del boss scissionista sono in corso indagini dei carabinieri di Napoli, coordinate dagli inquirenti della Procura partenopea.



Il matrimonio da Tony Colombo e Tina Rispoli è stato celebrato nel Maschio Angioino di Napoli lo scorso 28 marzo. E' stato preceduto da un festoso corteo che ha letteralmente bloccato corso Secondigliano e da una festa in piazza del Plebiscito che agli enti preposti era stata segnalata come un flash mob. Le nozze tra il neomelodico e la vedova del boss hanno suscitato un vespaio di polemiche.